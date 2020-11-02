ПЛР-тесты на коронавирус в Украине массово врут: что не так и как получить точный результат

ПЦР-тест на коронавирус показывает правильный результат только у 60%, а в других случаях тестирование не способно подтвердить наличие COVID-19, 6 754 новых случая которого выявили в Украине за прошлые сутки. В связи с этим во всем мире медики настаивают на необходимости проведения комплексного клинико-диагностического исследования методом ИФА-тестирования и тестирования на антигены.

Об этом рассказал в комментарии УНН глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По словам специалиста, низкая точность ПЦР-тестов на коронавирус связана с самой тест-системой. Поэтому в Украине, как и во всем мире, необходимо проводить обязательное детальное клинико-диагностическое исследование – с использованием не только ПЦР тестов, но и ИФА-тестирования.

“Украина сейчас переходит на новый формат – это установление клинического диагноза и по симптомам, и по подтверждающему ПЦР, а также ИФА-скринингам, чтобы установить правильный диагноз”, – отметил Рубан.

По мнению главы Госпродпотребслужбы Киева, диагностирование COVID-19 в Украине необходимо проводить комплексно и всеобъемлюще с помощью ИФА-скрининга и “антигенных” тестов, причем в контексте массового тестирования населения на коронавирус

“Все необходимо рассматривать комплексно, но ИФА – это диагностические и скрининговые исследования, которые необходимо использовать для скрининга групп населения любой организации или при установлении диагноза и установлении сроков, когда заболел человек, имеет ли он защитные титры. Все необходимо рассматривать комплексно – и методом ПЦР, и антигенными тестами, которые будут внедрены в Украине в ближайшее время, и методом ИФА в частности”, – считает Рубан.

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