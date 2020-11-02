Ножи, ружья, емкости с порохом: мужчина угрожал оружием попаснянам через соцсети, полиция пришла к нему с обыском

В ходе мониторинга Интернет сети на канале YouTube, сотрудники Попаснянского отдела полиции обнаружили видео, в котором житель. Попасная демонстрировал огнестрельное и холодное оружие и высказывал угрозы по ее применению к местным жителям.

Об этом сообщает Нацполиция в Луганской области.

Данный факт немедленно был внесен в ЕРДР по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины, который на видео угрожал гражданам. Им оказался 47-летний местный житель.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли: охотничье ружье ИЖ-17 калибра 16 мм., ружье «Mauser-98», 6 емкостей с порохом, 47 патронов калибра 5,6 мм и девять ножей. Изъятое направлено на экспертизу.

В рамках расследования уголовного производства назначено несколько экспертиз для установления психического состояния человека, изучается его окружение, образ жизни, устанавливаются обстоятельства, при которых у мужчины появились боеприпасы и оружие.