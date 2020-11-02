У РФ нет желания прекратить конфликт на Донбассе, – Гармаш

Участник Минских переговоров, представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что Россия не хочет прекращать войну на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью «Радо Свобода», передает Хвиля

«Сегодня я констатирую, что не вижу желания России прекратить конфликт и договориться. Но эту переговорную площадку (Минск, – ред.) надо сохранять, чтобы она могла сработать, когда у России возникнет такое желание, когда мы и наши западные партнеры подведём Россию своими действиями к тому, чтобы она захотела избавиться этого чемодана без ручки, каковым сегодня для неё есть Донбасс», – сказал Гармаш.

Он отметил, что целью России сейчас является необходимость снять с себя ответственность за происходящее на Донбассе.

Это РФ пытается сделать путем выдвижения ультиматумов для того, чтобы добиться субъективизации ОРДЛО. Ведь если Украина удовлетворит ультиматум России о прямых переговорах с представителями боевиков, то с РФ ответственность за конфликт на Донбассе будет снята.

«Украина на это не идёт, и здесь мы пользуемся поддержкой наших западных партнёров: Германии, Франции, в первую очередь, – которые действительно помогают нам расставить акценты, кто есть сторонами конфликта и кто должен отвечать за происходящее на Донбассе», – сказал Гармаш.