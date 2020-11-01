Новые пути в Луганск: как будут работать новые КПВВ и что об их открытии думают местные

10 ноября ожидается открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда в Луганской области – “Золотое” и “Счастье”.

Об этом сообщается в материале “Радио Свобода”.

Пункт пропуска в Золотом рассчитан, как для пропуска пешеходов, так и автомобилей. А КПВВ в Счастье будет только пешеходным. Планируется, что как и на пункте пропуска в Станице Луганской, от места перехода в «серой зоне»” и до пункта проверки документов людей будет подвозить социальный транспорт.

Как известно, из-за пандемии Covid-19 работа пункта пропуска “Станица Луганская”, единственного на Луганщине, была временно прекращена 15 октября. Впоследствии штаб ООС продлил это ограничение до 15 ноября. Как же тогда будут работать новые пункты пропуска?

В пресс-центре штаба ООС говорят, что этот вопрос еще не решен. По словам начальника пресс-службы ООС Виктора Шубца, сейчас основная задача подготовить эти КПВВ к работе.

«Будет ли оно работать или нет, мы пока не готовы сказать. В Станице Луганской продлены карантинные мероприятия до 15 ноября. Я не готов пока сказать по Счастью. Сейчас работы продолжаются планово. Мы в графики вкладываемся. Все остальное – будет видно», – рассказал Виктор Шубец.

Пункт пропуска в Золотом был построен еще в 2016 году. Но он не работает из-за позиции пророссийских сил, которые настаивали на одновременном открытии пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

До этого года создание пункта пропуска в Счастье называлось невозможным из-за проблем с безопасностью. В частности, категорически против была местная власть. Тогдашний заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявлял, что в Счастье находится Луганская ТЭС, которая на тот момент являлась единственным источником электроэнергии в регионе.

Такого же мнения был и бывший руководитель украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю Александр Розмазнин. По его словам, слишком маленькое расстояние отделяет на этом участке позиции незаконных вооруженных формирований и украинских военных.

Что же изменилось на данный момент? «Ну если трехсторонняя контактная группа решила, если военные предоставили нам возможность строить… Да, ситуация еще напряжена. Но если мы не будем двигаться в сторону примирения, то ничего не сдвинется с места», – так ответил на этот вопрос глава ЛОВГА Сергей Гайдай еще месяц назад, когда работы по строительству пункта пропуска только начинались.

В большинстве своем жители Счастья выступают “за” открытие КПВВ, говорит местная жительница Галина Калинина. У кого-то родственники на неподконтрольной территории, и так будет проще к ним ездить. Есть и те, кто видит выгоду в наплыве людей в город, так как на этом можно будет заработать.

Однако, есть и те, кто выступает против открытия здесь пункта пропуска. Галина в их числе. По ее словам, открытие КПВВ в Счастье может привести к повышению цен, отсутствию денег в банкоматах, а также очередям в банках. Но больше всего вопросов к безопасности.

«Открытие КПВВ – это отвод войск. Сейчас будут настаивать на том, чтобы отвели. Да, у нас есть пограничники тут. Но, например, военные у нас охраняют станцию (Луганская ТЕС – ред.). Если все это отведут, то может быть все, что угодно. Никто не застрахован от терактов, диверсантов и похищения людей», – говорит Галина Калинина.