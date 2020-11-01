Резников о Донбассе: “Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать”

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников уверен, что, несмотря на нынешнюю ситуацию с Донбассом, эта территория Украины российской не будет, сообщает Диалог.UA.

Резников в программе “Рандеву с Яниной Соколовой” высказался, что России еще нужно найти, как от него (Донбасса – ред.) “избавиться”. Резников добавил, что Донбасс не будет никогда российским ни экономически, ни ментально.

В то же время возврат временно оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей будет тяжелым и болезненным.

“Нам главное не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма”, – высказался Резников.