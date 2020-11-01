В Минюсте выявляют фальсификации регистрации рождений и смертей на ВОТ

Министерство юстиции Украины выявило достаточно большой масштаб фальсификаций регистрации рождений и смертей на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Например, регистрируют смерть, чтобы переоформить недвижимость неправомерно или рождения с тем, чтобы получить помощь. У нас нет возможности подробно и с надежностью проверить документы, представляемые на регистрацию и соответствующие процессы пройти. Соответственно, мы обнаружили достаточно большое количество сфальсифицированных данных. У нас сейчас даже есть бюрократическая проблема. Мы понимаем, какие данные являются ложными. Но для того, чтобы их убрать из реестра, нужно решение суда. Для решения суда нужно подать иски. Для подачи исков необходимо оплатить пошлину. Причем речь идет о нескольких миллионах. А у нас таких денег в бюджете сейчас пока не запланировано.

Это опять же бюрократический аспект. Он исправится. Но просто я к тому, что на самом деле у нас уже есть проблемы с тем, чтобы проводить должным образом регистрационные действия в отношении жителей оккупированной территории”, – сообщил министр.