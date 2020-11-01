COVID-19 на Луганщине: 78 новых случаев и два летальных исхода

На Луганщине лабораторно подтверждено 78 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 13 человек, Лисичанск – 25 Рубежное – 1, Беловодский район – 3, Меловский – 1, Попаснянский – 6, Сватовский – 17 Станично-Луганский -1, Старобельский – 1, Троицкий – 10.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 3713 человек.

Из них выздоровели – 1385 (83 за последние сутки); лечатся – 2250 (255 – стационарно, 1995 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли два человека – 71-летняя женщина из Северодонецка и 79-летний мужчина из Новоайдарского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 78 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 52,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 ноября (9:00) в Украине 395 440 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7306 летальных, 161441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 7959 новых случаев. Всего проведено 3312549 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2513 пациентов.