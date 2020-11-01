Переговоры в ТКГ: Кравчук рассказал о новых условиях РФ

На переговорах по видеоконференции о ситуации на Донбассе Россия выдвинула новое предложение – найти новые подходы, принять и рассмотреть решение о новой системе – разработать пошаговую карту на ближайшие годы.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает liga.net

“В среду мы проводили видео конференцию. Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности – нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту – как менять ситуацию в течение многих лет вперед”, – сказал Кравчук.

Он заявил, что украинская сторона пока не готова “рассматривать это завтра” и что она подготовит свое видение, план действий с последующими шагами и решениями, которые необходимы, чтобы достичь мира на Донбассе.

“На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас”, – отметил глава украинской делегации.