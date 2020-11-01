В Луганской области стартовало строительство 150-метровой радиотелевизионной станции

Стартовало строительство радиотелевизионной передающей станции с башней высотой 150 метров в Попаснянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

В частности, уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, другие подготовительные работы.

Сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на которую пойдет 260 кубических метров бетона.

«Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство этой РТПС для нас очень важно. Во-первых, она «закроет последнюю дыру» в эфире Луганщины. Во-вторых, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. А это около 200 000 человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции », – прокомментировал событие глава Луганской области Сергей Гайдай.

Напомним проект «Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области» признан победителем открытого конкурса среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

Общая стоимость строительства составляет почти 46,8 млн грн., из которых 18,3 млн грн – средства областного бюджета.