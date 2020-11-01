Казанский о возвращении “семьи Януковича” на Донбасс: “Это то, ради чего воюет “русский мир””

Представители клана или “семьи” беглого экс-президента Украины Виктора Януковича постепенно возвращаются на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса.

Об этом в своем видеоблоге на YouTube сообщил известный украинский журналист и блогер, переселенец из Донецка и член украинской делегации в Минской ТКГ Денис Казанский, передает Диалог.UA.

Вначале Денис процитировал некоторые высказывания из поста в Telegram экс-командира “батальона ДНР” “Восток” Александра Ходаковского: в нем шла речь и о возврате на Донбасс бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Ходаковский пишет, что Арбузов постепенно “перебирает” под себя захваченные в ОРДЛО шахты.

“Я долго не хотел верить, что так будет, но увы. Меня убедили, что шахты, которые из ГП отдают в частные руки, попадут как раз в руки “семьи”, потому что Арбузов – ее кошелек. И шахты, подозреваю, – только начало. Я считаю “семью” несущей прямую ответственность за все происходящее и у нас, и на Украине”, – пишет боевик.

В то же время Денис Казанский отмечает: последователи “русского мира” уже 6 лет борются за то, чтобы люди из клана Януковича грабили Донбасс и занимались “отжимом” предприятий у других олигархов: Ахметова, Коломойского, Фирташа и так далее. Никакую “Новороссию” на самом деле они не строили и не собирались строить.

“Все эти разговоры о “Новороссии”, о присоединении к России, “борьбе с фашизмом”, являются абсолютным фейком и ширмой для махинаций. В реальности жители Донбасса страдали за то, чтобы вместо Ахметова были Курченко, Арбузов и Саша Янукович”, – заявил Казанский.