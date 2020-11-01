В селе на Луганщине установили памятник Герою Украины Тарасу Матвииву

30 октября в селе Троицкое Попаснянского района был открыт памятник погибшему Герою Украины, офицеру 24 ОМБр имени короля Даниила – лейтенанту Матвииву Тарасу Тарасовичу.

Об этом сообщает пресс-служба 24-ой ОМБр имени короля Даниила.



Лейтенант Матвиив погиб во время минометного обстрела 10 июля 2020, когда пытался спасти своих побратимов, оказавшихся в огненной ловушке под завалами блиндажа, в который попал один из снарядов. Он был командиром взвода и первым бросился на помощь подчиненным и успел их спасти. К сожалению, ценой собственной жизни. Одна из мин 120-го калибра упала рядом с ним и оборвала жизнь героя.



Указом Президента Украины №271 от 13 июля 2020 лейтенанту Тарасу Матвииву было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».



По инициативе местных жителей села Троицкое, было принято решение установить памятник Тарасу на территории местной школы, как пример мужества и героизма для будущих поколений.

В ходе мероприятия, родные и товарищи Тараса Тарасовичу высадили вокруг мемориала деревья в память о погибшем воине.