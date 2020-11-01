Глава ЛОВГА, глава ГПСУ и главнокомандующий ВСУ проверили готовность КПВВ “Счастье” к открытию

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак и Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко проверили ход подготовительных работ по открытию контрольного пункта въезда-выезда «Счастье». Вместе с главой области Сергеем Гайдаем они осмотрели территорию будущего КПВВ и провели рабочее совещание с участием представителей штаба ООС, ГСЧС, ГУНП в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Руслан Хомчак, отметил надлежащий уровень комфортности сервисной зоны и мест отдыха для граждан маломобильных групп и женщин с детьми, объектов инфраструктуры будущего КПВВ, а также поблагодарил Сергея Гайдая за оперативность проведения строительных работ.

В свою очередь, Сергей Гайдай обратил внимание главнокомандующего ВСУ на проблему обустройства территории, прилегающей к так называемому «виртуальному нулю» – это полоса по 300 м в обе стороны от условной линии разграничения. Сейчас на этом участке дороги невозможно провести ремонтные работы, ведь, по договоренностям, здесь не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных военных формирований ОРДЛО.

Напомним, открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области «Золотое» и «Счастье» запланировано на 10 ноября. Об этом договорились участники консультаций в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) во время очередного заседания, которое состоялось 28 октября. Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта, но транспортным будет лишь КПВВ «Золотое»