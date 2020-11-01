За митингующими бегут толпы силовиков: в Минске начался разгон акции протеста, видео

С августа в Беларуси не утихают протесты с требованием ухода Александра Лукашенко с поста президента и проведения новых президентских выборов. Массовые акции проходят каждые выходные, силовики жестоко подавляют их. 1 ноября в Минске силовики разгоняют протестующих, слышны выстрелы.

Об этом пишет Telegram-канал Euroradio.

“Минск. Протестующие вышли на проспект. Автобусы с чекистами прибыли сразу. У некоторых из них заметили пистолеты. Раздались выстрелы. Колонна людей обошла небольшой забор силовиков, вернулась на тротуар и двинулась дальше“, – сказано в сообщении.

Участников протестов начали разгонять и задерживать возле станции метро “Московская”. Колонна протестующих была разделена на несколько частей. Силовики подталкивают людей к Челюскинскому парку.

Как сообщает Telegram-канал TUT.BY новости, задерживают людей и на проспекте Независимости. Там были слышны выстрелы. Люди кричат “Позор” и “Трибунал”.

Как сообщал “источник”, Александр Лукашенко 28 октября поддержал разгон митингов и призвал силовиков “работать”. Также он призвал родителей студентов и школьников “убрать своих детей с улицы, чтобы потом не было больно”.