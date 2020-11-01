Украина на гране катастрофы? В Минздраве заявили об угрозе коллапса в больницах, видео

Если в Украине сохранится динамика инфицирования COVID-19, суточное количество выявления новых случаев которого держится в пределах 7,5-8 тысяч, больницы уже скоро не смогут госпитализировать новых больных с коронавирусом.

Об этом сообщил на ежедневном брифинге в воскресенье, 1 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, в Украине по состоянию на 1 ноября в больницах находятся 26 593 пациента с COVID-19 или подозрением на болезнь. Количество пациентов в стационарах на 3,5 тысячи превысило количество больных еще неделю назад.

“У нашей медицинской системы есть предел – это 52 тысяч коек в целом по стране… Больше быть не может, как бы мы не пытались”, – отметил он.

Степанов отметил, что для больных с коронавирусом отведено 30% процентов от всего коечного фонда.

“Другие болезни не сделали каникулы, и этим людям тоже надо оказывать помощь – лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни”, – подчеркнул глава Минздрава.

Как прогнозирует министр, 52 тысячи коек быстро заполнятся, а затем медикам придется применять соответствующие алгоритмы по сортировке и отбору пациентов, каких будут брать на лечение, а каких нет.

Как сообщал “источник”, в Украине обновили карантинные зоны. Новое разделение областей вступит в силу с 00:00 понедельника, 2 ноября.