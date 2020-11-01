“Это невозможно”: в НАПК резко отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ

Венецианская комиссия и орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу GRECO сделали заявление относительно конституционного кризиса в Украине. В НАПК отреагировали на него заявлением, что быстрое восстановление антикоррупционной системы невозможно без изменения решения КСУ.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального агентства по предупреждению коррупции.

“Решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения КСУ“, – сказано в заявлении НАПК.

Особо отмечено, что своим решением КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды. В частности, суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти.

“Это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовной ответственности, не автоматически будет считаться неконституционным, в связи с этим решением КСУ“, – пояснили в НАПК.

Вместе с тем, согласно Конституции и законам Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые обжаловались в конституционном представлении. Однако судьи нарушили существующие нормы и отменили положения Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Второй момент касается того, что быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

“Принимая решение, судьи действовали в собственных интересах. По отмененным положениями антикоррупционного законодательства продолжалась длительная процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ – Мойсыка, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы“, – отметили в НАПК.

Кроме того, в день вынесения решения был установлен факт недекларирования 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании.

Приняв это решение, КСУ остановил работу НАПК, отменив его полномочия, и позволил избежать ответственности тысячам других публичных служащих.

“КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов во всех судей наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу” – , подчеркивается в заявлении.

Так, Венецианская комиссия в деле об изменениях в Судебного кодекса в Армении отмечает, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением, чем создание отдельного института для судей.

“В этом случае возможны два решения: или создать специальный орган в рамках судебной власти, который будет ответственным за проверку финансовых деклараций судей, или поручить эту функцию внешнему органу, который проверяет декларации всех публичных служащих“, – говорится в решении Венецианской комиссии.

Однако, хотя в отчетах-оценках GRECO есть специальный раздел “Предотвращение коррупции в отношении судей”, в них отсутствуют какие-либо рекомендации по созданию отдельного органа для сбора, хранения и проверки их деклараций.

Как сообщал “источник”, пока реестр деклараций был закрыт от граждан по решению Конституционного Суда, глава КС Александр Тупицкий и еще пять судей внесли туда информацию о своей заработной плате.