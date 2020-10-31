Коронавирус и Тарас Шевченко: как оконфузились украинские создатели вакцины

На брифинге в компании “Диапроф-Мед”, которая занимается разработкой украинской вакцины от коронавируса, оконфузились со стихами Тараса Шевченко и благодарностями правительству.

Об этом сообщает “источник”.

Мероприятие проводилось в небольшом помещении для десятков журналистов. Физически никто не мог придерживаться социальной дистанции во время пандемии. А выступающий ученый Николай Спивак обращался к присутствующим без маски.

Во второй части своего выступления Спивак выразил множество благодарностей политикам, которые поддерживают украинских ученых. Журналисты отметили, что в таком контексте было произнесено восемь речей. Но также работников СМИ обвинили, что они не понимают тяжелой ситуации, в которой оказались ученые Украины.

Дальше Спивак даже читал стихи Тараса Шевченко. Однако все это не подходило для темы конференции – украинской вакцины от COVID-19. Потому журналисты осмелились перебить Спивака и попросить ответить его на вопросы.

Как удалось узнать, пока речь не идет о завершении доклинической фазы испытаний вакцины. Спикер рассказал, что “молодые сотрудники” компании получили некий рекомбинантный белок, однако он не уточнил как им это удалось. Этот белок дал определенную иммуногенную реакцию при проверке на животных. Сам Спивак признал, что пока рано говорить об устойчивом иммунитете.

Подробней читайте в материале “источника”: Украинская вакцина против COVID-19: реальный шанс или фикция за 150 млн грн.