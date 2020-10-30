Смертельное ДТП в Киеве: какой срок грозит водителю

Юрий Назаренко, виновник смертельного ДТП на Майдане Независимости в Киеве, в котором погибли два человека и еще четыре получили травмы, задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

О его задержании в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем.

Геращенко напомнил, что правила дорожного движения Украины четко указывают в пункте 2.9, подпункт “д”, что запрещается: “Управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание”.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, экспресс исследование проведенное на месте происшествия не выявило у Назаренко признаков алкогольного опьянения.

“При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту масштабной ДТП в центре Киева со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины)”, – сказано в сообщении.

По этой части статьи предусматривается лишение свободы сроком до 10 лет.

Подробности жуткого ДТП на Майдане Независимости в Киеве 30 октября читайте в материале “источника”: Смертельное ДТП в центре Киева 30 октября: фото, видео и все подробности.