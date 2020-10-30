Создание вакцины от коронавируса в Украине поставили под сомнение: в чем проблема

На предприятии “Диапроф-Мед”, которое претендует стать спасителем Украины от смертельного коронавируса, прошел брифинг о перспективах украинской вакцины от Covid-19. На пути ее разработки есть ряд серьезных проблем.

Об этом сообщается в материале “источника”.

Брифинг прошел в условиях, при которых ни о какой безопасности речь идти не могла. Десятки журналистов были вынуждены толпиться в узком коридоре, примерно на 3-4 квадратных метрах. Николай Спивак – ученый, членкор НАН, доктор бионаук, профессор, и в то же время – глава наблюдательного совета НПП “Диапроф-Мед”, выступал без маски и словно в насмешку предложил журналистам “придерживаться дистанции”.

Во вводной части выступления Спивака было очень много всего – благодарности министру Степанову, президенту и премьеру (журналисты насчитали восемь таких реверансов). Обвинения, что журналисты не понимают, как сегодня сложно украинским ученым. И даже стихи Тараса Шевченко. В общем, все что угодно, кроме темы конференции – украинской вакцины от COVID-19. В результате журналисты просто не выдержали и достаточно бесцеремонно прервали Спивака, попросив его быть ближе к теме.

Как стало ясно из дальнейшего выступления Спивака, ни о каком завершении доклинической фазы испытаний речь пока не идет. Можно говорить лишь о том, что “молодым сотрудникам” “Диапроф-Мед” удалось получить некий рекомбинантный белок, который затем дал определенную иммуногенную реакцию при проверке на животных. При этом сам же Спивак не отрицает, что речь пока вообще не идет об устойчивом иммунитете.

“Пока нет, это вы хотите все и сразу, так не бывает“, – сказал он.

Это, в свою очередь, ставит под сомнение ценность всего “достижения” в принципе. Потому что прототип, который не дает определенных устойчивых результатов, это тогда даже не “кандидат”.

По словам Спивака, чтобы закончить доклинические исследования, его компании нужны 150 млн грн.

При этом Спивак признал, что в Украине (в том числе у компании “Диапроф-Мед”) отсутствуют лаборатории соответствующего уровня биозащиты, где можно было бы проверять реальную эффективность полученного белка на культуре вируса, в том числе на человеческом материале.

“У нас в Украине нет лабораторий BSL-3“, – сказал Спивак.

Это, к слову, означает, что в Украине закончить “доклинику” будет невозможно.

Детальнее читайте в материале “источника”: Украинская вакцина против COVID-19: реальный шанс или фикция за 150 млн грн.