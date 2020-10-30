Смертельное ДТП на Крещатике: эксклюзивные фотографии с места трагедии

На Майдане Независимости в Киеве в пятницу, 30 октября, водитель вылетел с проезжей части и протаранил толпу людей, двое из них погибли на месте, еще трое получили травмы.

Корреспондент “источника” сделал фото на месте аварии.

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Напомним, водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы, после чего неуправляемый автомобиль вылетел на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Двое из них погибли до приезда “скорой”. По предварительным данным полиции водитель был трезв.

Как сообщал “источник”, два человека погибли до приезда скорой помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Кроме того, появилось видео с виновником ДТП на Майдане Независимости. Водитель – пожилой мужчина. Видимых травм он не получил.