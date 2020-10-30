На Майдане Незалежности пьяный водитель влетел в толпу пешеходов: есть серьезно травмированные, видео

На Майдане Независимости в Киеве в пятницу, 30 октября, произошло масштабное ДТП, есть серьезно травмированные.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Киев Оперативный”.

Отмечается, что по словам свидетелей, виновник аварии был пьян. Они добавляют, что двое пострадавших не подают признаков жизни.

Свидетельница ДТП рассказала, что водитель вылетел со ступенек, врезался в другую машину, и сбил двух людей. Мужчина и женщина лежат на земле без признаков жизни.

Как сообщал “источник”, в городе Буча под Киевом в четверг, 29 октября, маршрутка сбила на переходе 19-летнюю девушку и столкнулась с другим автомобилем. Пострадавшей девушке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали.