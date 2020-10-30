В ДТП на Майдане Незалежности погибло два человека: новые подробности и фото

На Майдане Независимости в Киеве в пятницу, 30 октября, произошло масштабное ДТП, погибли двое людей, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Пол предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего потерял управление и выехал на Майдан Независимости, где въехал в толпу людей. После этого авто вынесло на проезжую часть, где оно протаранило 4 автомобиля.

По предварительной информации, водитель был трезв.

В Telegram-канале dtp.kiev.ua опубликовали фото с места аварии.

Как сообщал “источник”, ранее появилось видео с места ДТП на Майдане Независимости в Киеве в пятницу, 30 октября.