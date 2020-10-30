Названы имена морпехов, погибших вчера на Донбассе

На Донбассе около поселка Водяное в результате обстрела боевиков погибли морские пехотинцы Владимир Бондарюк и Михаил Старостин.

Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты им. М. Билынского, передает inforesist.org

Сержант Бондарюк и старший сержант Старостин получили несовместимые с жизнью ранения вчера, 29 октября, около полуночи.

«Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко опечален и выражает соболезнования родным и близким защитников Украины», — говорится в сообщении.