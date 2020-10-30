COVID-19 на Луганщине: 93 новых случая и одна смерть за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 93 новых случая COVID-19 в Луганской области. В Украине очередной антирекорд – 8312 в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – двадцать три человека, Лисичанск – двадцать, Рубежное – один, Кременской район – пять, Марковский – четырнадцать, Новопсковский – двадцать один, Попаснянский – два, Старобельский – два, Троицкий – пять.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3575 человек.

Из них выздоровели – 1211 (13 за последние сутки); лечатся – 2294 (265 – стационарно, 2029 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 65-летняя женщина из города Северодонецк.

Всего с начала пандемии в области от этой болезни умерло 70 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 55,7%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 октября (09:00) в Украине 378 729 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7041 летальный, 155026 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 8312 новых случаев. Всего проведено 3225954 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3394 пациента.