Как получить займ в любое время суток

Нередко случаются ситуации, когда срочно требуются деньги, а занять у родственников или приятелей нет возможности. Причины могут быть самые разные: ремонт автомобиля или телефона, оплата лечения и покупка лекарств, увольнение. Чтобы решить подобную проблему, нужны деньги, причем быстро. Если у человека нет кредитной карты или сбережений, можно обратиться в микрофинансовую компанию. Сейчас эта сфера активно развивается, предлагая услуги гражданам, попавшим в сложные ситуации. Далее мы расскажем более детально, как быстро и выгодно оформить микрозайм. Помощь в этом вопросе украинцы могут получить, посетив сайт credits.com.ua.

В среднем МФО предлагают получить микрозайм на сумму от 100 до 15 000 гривен на срок от 1 до 30 дней. Существуют более долгосрочные займы, 3-6 месяцев. Но чем дольше срок, тем больше придется заплатить за пользование заемными средствами. Ведь начисление процентов производится ежедневно. Процентная ставка составляет порядка 2 %. Существует система скидок и бонусов для постоянных клиентов. Чтобы получить микрозайм, необходимо соответствовать обязательным требованиям. Услуга доступна гражданам Украины от 18 лет при наличии паспорта. Основным способом выплаты денег является перечисление на банковскую карту заемщика. Средства поступают мгновенно в любое время суток.

Большое количество разнообразных МФО на рынке – это основная проблема, с которой сталкиваются заемщики в поиске подходящего микрозайма. Разобраться в особенностях их работы и выбрать оптимальное предложение, особенно для неопытных заемщиков, очень сложно. Кроме того, население испытывает недоверие к этой сфере, основанное на частых случаях мошенничества и обмана. К тому же большинство потенциальных клиентов попросту не хотят лично посещать офис микрофинансовой организации и общаться с сотрудниками компании, рассказывать о своих проблемах, просить денег. В случаях когда финансы нужны срочно, например ночью, сложность заключается в том, чтобы найти работающий сервис.

Помочь в этом вопросе могут компании, которые предоставляют свои услуги полностью онлайн. Клиенту достаточно иметь устройство с выходом в интернет и немного времени на заполнение анкеты, чтобы решить свою проблему. Быстро сориентироваться в области микрофинансирования и подать заявку онлайн поможет специализированный сайт, содержащий информацию о различных МФО и микрозаймах. Проект Займы и кредиты Украины публикует те конторы, которые обслуживают заемщиков полностью в дистанционном режиме, без посещения офиса. Кроме того, здесь каждый найдет много полезной информации для повышения своего уровня финансовой грамотности.

Другими преимуществами проекта являются:

Прямая ссылка на сайт компании для оформления заявки

Регулярная актуализация информации, предоставление только проверенных данных

Удобная навигация и простой интерфейс сайта

Доступный язык и подача информации, что обеспечивает легкое восприятие

Комментарии пользователей по статьям

Перед тем как обратиться в микрофинансовую компанию, советуем трезво оценить свои финансовые возможности и брать только ту сумму, которая вам необходима. А не ту, которую одобрила МФО. Просчитайте, сколько нужно будет вернуть в конце срока действия займа. Решите, где вы возьмете средства в эту дату в необходимом размере. Если возникают сомнения, от услуги лучше отказаться либо выбрать тот сервис, который предлагает пролонгацию займа. В дату платежа можно увеличить срок, заплатив только начисленные проценты. Это сохранит в порядке вашу кредитную историю и позволит избежать штрафов за просрочку. Личное финансовое планирование помогает разумно распоряжаться деньгами и не тратить лишнего.