Показали пострадавший от пожара лес на Старобельщине. ФОТО

Комиссия провела обследование участков леса ГП “Старобельское лесоохотничье хозяйство”.

Об этом сообщила на своей странице в ФБ начальница отдела надзора и прогноза ГП “Харьковлесзащита” Татьяна Кучерявенко.

“В первой половине (28 октября) дня наша комиссия, в состав которой вошли также представители Луганского ОУЛОХ, ГП “Старобельское ЛОХ” и Старобельского лесничества как раз проводили лесопатологическое обследование участков леса лесоохотничьего хозяйства, которые также были повреждены в результате октябрьского пожара. Мы максимально пытались сохранять зеленый древостой, назначая выборочную рубку. Но, к сожалению, в сплошной санитарной рубки по нашему мнению нуждается площадь около 2-х га. К счастью, площадь пожара в тысячи раз меньше площади в ГП “Северодонецкое ЛОХ”, ГП “Новоайдарское ЛОХ”, ГП “Станично-Луганское ЛОХ». Но пожар, независимо от площади, все равно остается стихией, которая причиняет вреда лесным экосистемам.

Видеть лесное пожарище обидно, но видеть погибшие от пожара лесные культуры еще страшнее. Несмотря на все климатические невзгоды двухлетние сосновые культуры имели хороший индекс приживаемости и в скором будущем имели большие шансы быть переведенными в лесопокрытую площадь”, – констатировала Татьяна Кучерявенко.

Напомним, что лесные пожары в Старобельском районе в конце сентября-начале октября произошли между н.п. Байдовка и Половинкино, а также возле с. Чмыровка. В целом, на тот момент в Луганской области существовало сразу несколько крупных очагов лесных и сухотравных пожаров в Станично-Луганском, Новоайдарском, Старобельском и Попаснянском районах, которые, к сожалению, привели к разрушениям жилой инфраструктуры и человеческим жертвам.

В результате масштабных пожаров погибли 11 человек, сильно пострадали населенные пункты Капитаново, Муратово, Вороново, Сиротино, Осколоновка. В целом более 500 домов и почти 2000 хозпостроек получили повреждения или были уничтожены огнем. Кстати, деньги на компенсацию пострадавшим в результате пожаров уже поступили в область и распределены по пострадавшим районам.

Огонь прошел более 22 тысяч га территории области. По данным лесников, на восстановление лесного фонда уйдет 10-15 лет, а то и больше. Лес вокруг Северодонецка уничтожен на 70-80%, в результате чего в регионе возможны в ближайшем будущем пылевые вихри и сажевые бури. Лес необходимо восстановить в самое короткое время, считают лесники.

Предыдущие масштабные пожары на Луганщине произошли в начале сентября и в июле (тогда лесной пожар перекинулся на село Смоляниново и дачный кооператив “Волчье озеро”: уничтожено в совокупности более 100 домов, погибли 5 человек).