Без необходимости проходить КПВВ: Минреинтеграции хочет ввести дистанционную идентификацию для переселенцев

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с министерством цифровой трансформации планируют ввести дистанционную идентификацию для переселенцев.

Об этом говорится в ответе Минреинтеграции на запрос «Новостей Донбасса».

Так, 700 тысяч граждан, получающих пенсионные выплаты и проживающих на неподконтрольной украинскому правительству территории, смогут проходить идентификацию без необходимости прохождения КПВВ — удаленно, сообщают в министерстве.

Когда услуга станет доступной и каким образом будет проходить дистанционная идентификация, в ведомстве не уточнили.

Кроме того, Министерство реинтеграци планирует создать на своем сайте электронный кабинет для лиц, которые лишены или были лишены свободы группировками «Л-ДНР» или органами России по политическим мотивам, а также в связи с общественной, политической или профессиональной деятельностью. Зарегистрировавшись, граждане смогут дистанционно подать документы для получения материальной помощи в размере 100 тысяч гривен.