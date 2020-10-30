На Луганщине с 1 ноября устанавливается осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах

С первого ноября на водоемах Луганской области начинается осенне-зимний запрет на лов водных биоресурсов в зимовальных ямах. В подавляющем числе областей он продлится до начала нереста 2021, в некоторых – до конца зимнего периода.

Об этом сообщает Управление Государственного рыбного хозяйства Украины в Луганской области

С целью сохранения водных биоресурсов в зимний период территориальными подразделениями рыбоохранного патруля выданы соответствующие приказы. В них указаны водоемы и места, где вводится данный запрет. С документами можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем, рыбалка в запретный период разрешена на участках для любительского рыболовства за пределами зимовальных ям. При этом, любительский лов рыбы разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживными и живцовыми снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должно превышать пяти на рыболова, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство – не более десяти на человека.

За несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность – штраф от 34 до 680 грн. Кроме штрафа за незаконный вылов начисляются убытки за каждую выловленную рыбу. Например: судака – 510 грн, сома – 425 грн, форели – 340 грн, щуки – 340 грн, сазана (карпа) – 306 грн, белого амура – 255 грн, толстолобика – 255 грн, белья (жереха) – 255 грн, рыбца обычного – 255 грн, леща – 170 грн, линя – 119 грн, плотвы – 85 грн, красноперки – 68 грн, подуста – 34 грн, плоскирки – 34 грн, карася – 17 грн и тому подобное.

Госрыбагентство призывает всех рыбаков-любителей, рыболовов-спортсменов и рыболовов-промысловиков соблюдать запреты на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. В случае выявления нарушений, лица будут привлечены к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства.

Справочная информация:

С наступлением холодов в водоемах происходят изменения, которые влияют на поведение водных биоресурсов. У рыб резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляются процессы роста, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители. В это время рыба очень уязвима, поэтому она собирается в стаи и идет на зимовку в зимовальные ямы.