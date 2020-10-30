Сеть облетел снимок трамвайного депо в Луганске. ФОТО

Сеть обескуражил снимок трамвайного парка во временно неподконтрольном Луганске. Судя по всему, трамваи городу больше не нужны и вряд ли когда-нибудь появятся на его улицах.

Фотографию опубликовали в телеграмм-канале “Журналистика со вкусом”.

“Вот так сегодня выглядит Луганский трамвайный парк. Напомню, что ранее власти города начали процесс демонтажа трамвайных линий. В частности рельсы разобрали по улице Артема”, – прокомментировал фото пользователь телеграмм.

“Луганск. Кладбище трамваев. Больше они городу не нужны. Скоро порежут на металл”, – отреагировал журналист и блогер Денис Казанский.