Только два района Луганщины останутся в “красной зоне”: принято новое эпидемическое зонирование. ФОТО

Сегодня, 30 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем телеграмм-канале.

С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

В частности, на подконтрольной территории Луганской области только Троицкий и Марковский районы останутся в “красной зоне”, все остальные районы и три города – Северодонецк, Рубежное и Лисичанск – вернутся в “оранжевую”.