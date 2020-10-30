В Украине обновили карантинные зоны: кто попадает в красную и оранжевую

Из-за роста показателя заболеваемости в Украине лишь два региона остались в “зеленой” карантинной зоне.

Об этом сообщает в Telegram-канале министр Кабмина Олег Немчинов.

Новое разделение областей вступит в силу с 00:00 понедельника, 2 ноября. Согласно ему в “красной” зоне: Ивано-Франковск, Николаев, Житомир, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Полтава, Ровно, Сумы, Черновцы, Чернигов.

Киев остался в “оранжевой” зоне.

Напомним, по состоянию на 30 октября в Украине зафиксировано 8 312 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выздоровели 3 394 человек, умерли 173 пациента.

Как сообщал “источник”, последние 14 дней показатель заболеваемости в Украине составляет 234,2 на 100 тыс. населения. Потому ни одна область не готова к ослаблению карантинных мер.