Командующий ООС сделал заявление в связи с обострением на Донбассе

Командующий объединенных сил Владимир Кравченко отреагировал на гибель двух украинских военных в результате обстрела боевиками на Донбассе.

Заявление Владимира Кравченко опубликовано на странице штаба ООС в ФБ.

Я, как командующий Объединенных сил, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций.

Враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. С горечью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов”, – сказано в заявлении.

По мнению командующего ООС такие действия НВФ свидетельствуют о целенаправленном срыве договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020.

“Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не ставит перед собой цель достичь мира”, – сказано в сообщении.



На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска возвратиться в режим тишины.