Арестович о двух путях решения войны на Донбассе: “Есть хороший задел”

Ситуации на оккупированном Донбассе и в непризнанном Нагорном Карабахе очень схожи. Военный обозреватель, который недавно вошел в состав ТКГ, Алексей Арестович прокомментировал пути развития ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает Диалог

“Действительно ситуации схожи и здесь есть военный аспект и политический. Военный выглядит так: условно говоря, мы стоим перед двумя путями развития, условно назовем армянских вооруженных сил, другой – азербайджанских. Армянский – продолжение постсоветского. Ставка на силу артиллерии, на большие массы войск: пехота, такни и т.д. Азербайджанский – надстройка над этим всем высокотехнологических структур. Средств разведки, средств поражения…у нас есть элементы того, и элементы того”, – отметил Арестович.

По словам эксперта, у Украины “есть хороший задел на азербайджанский путь или НАТОвский, когда это очень дорога армия – ставка на технику, на высочайшую подготовку, дисциплину”. Сейчас Азербайджан показывает феноменальные успехи на фронте, и специалисты их изучают.

“Военно-политический аспект: азербайджанцы готовили свой успех 27 лет. Они сумели сосредоточиться на главном, отбросить второстепенное, инвестировать это все в развитие вооруженных сил. Они сделали невозможную вещь, они изменили менталитет самого народа и армии после горьких поражений”, – сказал военный обозреватель.

Арестович заметил, что во время военных действий и подготовки к ним демократия показывает худший результат, нежели режимы “покрепче”.

“Демократия начнет задавать слишком много вопросов: а зачем это надо? Где режим покрепче, где национальная консолидация там воодушевление азербайджанской выше, мотивация намного выше, – комментирует Арестович. – В Украине говорят о войне до победного конца, но есть разные точки зрения, как этого добиться: мирным или военным путем”. Нынешний президент выбрал первый вариант, хотя Петр Порошенко декларировал тот же принцип.

“Моя позиция такая: мы должны идти мирным путем, путем выполнения минских соглашений, но при этом очень быстро и мощно прокачивать вариант “Б””, – резюмировал обозреватель.