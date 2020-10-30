Украина инициирует экстренное заседание ТКГ из-за гибели военных на Донбассе

На Донбассе из-за нарушения перемирия погибли двое украинских бойцов, в связи чем Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает ДонПресс

Отмечается, что сегодня ночью НВФ вели обстрелы, используя АГС и подствольные гранатометы. В ходе обстрелов погибли двое бойцов ООС, еще двое военных пострадали. В ТКГ отмечают: