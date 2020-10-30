Обострение в зоне ООС: среди украинских военнослужащих есть погибшие и раненые

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Российско-оккупационные войска нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 во время заседания Трехсторонней контактной группы.

За прошедшие сутки, 29 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.



Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

Обоим воинам была оказана медицинская помощь и они оперативно доставлены в лечебные учреждения.



С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование объединенных сил выражает соболезнования семьям погибших.



На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска возвратиться в режим тишины.



О коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно проинформировано представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению.