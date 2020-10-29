СМИ: Срок действия пенсионных карт «Ощадбанка» продлили не для всех

«Ощадбанк» продлил действие электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ), которые выпущены в форме банковской карты, до 1 января 2021 года. Однако это касается исключительно карт внутренне перемещенных лиц. На это вчера, 28 октября, обратили внимание в колл-центре финучреждения.

Об этом сообщают Донецкие новости

Так, в октябре некоторые пенсионеры столкнулись с тем, что в связи с окончанием срока действия их карты ЭПУ были заблокированы. Им приходит сообщение, что новая карты выпущена банком автоматически и ожидает в отделении.

«В связи с обстоятельствами карантина я не имею возможности из-за здоровья явиться в банк для получения карты. Как было объявлено в СМИ – просроченные карты продлили до 1 января 2021 года. Звоню в контакт-центр, они отказываются разблокировать мою карту, у всех один ответ – карта закрыта», – описывает свою ситуацию одна из пенсионерок.

В «Ощадбанке» подтвердили, что продление срока действия просроченных карт до 1 января касается исключительно внутренне перемещенных лиц. «Хотим обратить ваше внимание, что продлить карту возможно именно по счетам, которые были открыты как внутренне перемещенным лицам… Во все остальных случаях, карта будет неактивна после окончания срока ее действия», – акцентировали в колл-центре финучреждения.

Напомним, «Ощадбанк» продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц до 1 января 2021 года. При этом новые карты ожидают переселенцев в отделении. Но если у ВПЛ нет возможности забрать их, то переселенец может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой картой до 1 января.