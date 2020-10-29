Глава Луганщины обратился к международным донорам с просьбой помощь пострадавшим в результате пожаров

Сергей Гайдай обратился к международным донорам о предоставлении помощи пострадавшим от пожаров

Об этом председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил сегодня, 29 октября, во время онлайн заседания «круглого стола», в котором приняли участие представители мирового донорского сообщества, сообщает пресс-служба ЛОВГА.



Мероприятие организовали при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов.



«Луганщина ощущает всестороннюю поддержку наших международных друзей. Совместно с областной властью ними реализовано много инфраструктурных и социальных проектов. И в течение последних месяцев в области произошло два масштабных пожара, в результате чего разрушено более 560 домов, пострадало около 1400 человек, есть погибшие, – отметил глава Луганщины. – Поэтому при планировании помощи, которую вы рассчитываете предоставлять в 2021 году, просьба учесть именно это. Нам необходимо восстанавливать жилье и восстанавливать леса ».



Сергей Гайдай поблагодарил международных партнеров за организацию мероприятия, на которое удалось собрать мощную команду доноров и экспертов для решения потребностей Луганщины.



«Уверен, вместе мы быстрее преодолеем эти проблемы и продолжим развивать экономику региона», – отметил председатель областной госадминистрации, обращаясь к участникам заседания.



Для более детального и предметного ознакомления всех с вопросами, которые требуют решения в нашей области, был продемонстрирован видеоролик, созданный при поддержке ПРООН.



Координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, в свою очередь, поблагодарила областные власти за содержательную встречу и заверила, что каждая из насущных проблем Луганщины будет учтена.

Она сообщила, что начиная с 2014 года доноры предоставили более 1,2 миллиарда долларов США для гуманитарного реагирования и еще сотни миллионов долларов США для программ восстановления на Востоке Украины. Поэтому такие обсуждения способствуют плодотворному сотрудничеству гуманитарных организаций в области развития.

«Гуманитарное сообщество быстро реагирует и рассматривает ваши инициативы – их важно реализовать. Поражает прогресс развития инфраструктуры Луганской именно за последний год. Также в ноябре ожидаем функционирование двух КПВВ в Счастье и Золотом – это крайне необходимо для местных жителей », – отметила госпожа Оснат.



Кстати, на их открытие участники встречи получили приглашение от Сергея Гайдая.

Во время заседания также рассмотрены дальнейшие направления развития молодежной политики, ИТ-сферы, спортивной инфраструктуры Луганской области и тому подобное.

К обсуждениям присоединились Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Каим Кууск, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в Украине Эрик Сведала, представители Канады, Литвы, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Швейцарии, Швеции и Японии, а также нескольких учреждений ООН, Международного Комитета Красного Креста и гуманитарных организаций, работающих на Востоке Украины.