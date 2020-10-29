В Северодонецке столкнулись Daewoo Lanos и Kia Cerato. ФОТО

В Северодонецке патрульные составили протокол на водителя, который из-за нарушения правил дорожного движения спровоцировал аварию

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Сегодня утром, 29 октября, на перекрестке ул. Энергетиков и Первомайской столкнулись Daewoo Lanos и Kia Cerato.

Водитель Daewoo, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении водителю Kia, который двигался по главной дороге. В результате нарушения ПДД произошло столкновение. К счастью, травмы ни водители, ни пассажиры, ни другие участники движения не получили.



В отношении 24-летнего водителя Daewoo патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).