Насколько в Украине готовы к ослаблению карантина: данные по всем регионам

Последние 14 дней показатель заболеваемости в Украине составляет 234,2 на 100 тыс. населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Исходя из этого ни одна из областей пока не готова к ослаблению карантина. Больше всего зараженных в Черновицкой области, там показатель составляет 433,7. Также болезнь не отступает в Хмельницкой области (401,5). На третьем месте – Житомирская с показателем 364,6.

Самый низкий показатель в Кировоградской области – 93,5. Также небольшая цифра в Винницкой (127,2) и в Херсонской (138,8) областях.

В Киеве также превышена норма – 238,4.

На ослабление карантина влияет и загруженность мест в больницах. Лидирует Житомирская область – 100%. Высокий показатель также в Ровенской области – 90,6%.

Как сообщал “источник”, правительства Германии, Литвы и Франции усиливают карантин, там вводят ряд строгих ограничений для борьбы с распространением COVID-19.