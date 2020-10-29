Для города Золотое купили новую коммунальную технику. ФОТО

Коммунальное хозяйство города Золотое пополнилось спецтехникой: экскаватором-погрузчиком и двумя прицепами к трактору.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Как указывается, одной из из насущных проблем города была организация уборки и вывоза мусора. Имеющаяся для этого техника устарела и постоянно нуждалась в ремонте.

Благодаря содействию в решении данного вопроса председателя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая (было подписано соответствующее распоряжение) из областного фонда охраны окружающей природной среды на приобретение спецтехники для уборки мусора было выделено четыре с половиной миллиона гривен.



После проведения необходимых процедур уже сегодня коммунальное хозяйство города Золотое пополнилось новой техникой: экскаватором-погрузчиком и двумя прицепами к трактору. Экскаватор-погрузчик и один из прицепов купили на средства областного бюджета, второй прицеп приобрели за средства местного бюджета. Предполагается, что спецтехникой будут убирать мусор и в соседнем городе Горское.