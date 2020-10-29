Как продвигается ремонт на стадионе “Нива” в Станице Луганской? ФОТО

В рамках проекту “Большое строительство” в пгт. Станица Луганская продолжается реконструкция КУ “Стадион” Нива “.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Уже забетонирована основа для баскетбольной площадки и поля по мини-футболу и ожидается пока бетон приобретет прочность, чтобы продолжить работы. Согласно проекту, заасфальтирована территория стадиона. Завезено искусственное покрытие для поля по мини-футболу, резиновая крошка и полимерная смесь для формирования покрытия беговых дорожек. Уже сегодня подрядчик начинает укладку резинового покрытия.