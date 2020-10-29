Назначен глава военно-гражданской администрации города Счастье

Распоряжением председателя областной государственной администрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая на должность руководителя военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области назначен Дунец Александр Евгеньевич, подполковник Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВГА г. Счастье.



Сегодня новый глава ВГА провел первое рабочее совещание с сотрудниками, во время которого отметил, что жизнь в городе Счастье должна быть комфортной. Для развития города нужно приложить усилия, отработать проблемы и сделать все, чтобы решить их своими силами.

Глава города отметил, что обычно его график работы «24 часа на 7 дней».