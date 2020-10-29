Лесники: Лес вокруг Северодонецка выгорел на 70-80%. Это огромная проблема областного и даже всеукраинского масштаба

Государственное лесное агентство подсчитывает убытки от сентябрьских пожаров на Луганщине. Лесники утверждают: на восстановление леса потребуется от 15-20 лет. Но, из-за стремительного изменения климата, времени понадобится больше. Всего же огонь прошелся по площади более 20 тысяч гектаров.

Об этом сообщается в материале журналистов Громадське радіо

Как рассказал лесничий Дмитрий Демченко, огонь уничтожил почти 52% всей территории Бобровского лесничества. Он вспомнил, что за день до большого пожара у них произошел пожар меньшего масштаба, они его потушили и осматривали местность, чтобы не осталось непогашенных ячеек: «Потом мы увидели широкий дым. Я был на служебном авто. Там есть рация. В эфире никто ничего об этом дыме не говорил. Я обратился к нашему оператору, он сказал, что якобы там все под контролем. Примерно через час после обеда выяснилось, что все это без контроля. И очень большой фронт шел».

Теперь, чтобы восстановить лес, потребуется огромное количество времени, но, как оказалось, даже разрешения на вырубку горельника пока нет. Тем временем лесники попросили граждан о помощи в сборе шишек и желудей для будущего леса:

«Сейчас нужно, хотя бы, получить разрешение на уборку сгоревшего леса. Разрешения никто не дает. Это очень сложный процесс. И он сильно затянут. Например, есть проверка, которая позволяет пилить максимум гектар. При том, что в нашем лесничестве сгорело 3800 гектаров. Представьте, сколько лет мы будем пилить. А его надо убирать срочно. Вообще, по всем правилам, его нужно убирать в течение года. И в следующем году надо там сажать новый лес», – добавил Дмитрий Демченко.

Директор Северодонецкого лесхоза Иван Скурида с горечью констатирует: лес вокруг Северодонецка выгорел на 70-80%, в ближайшие два-три года здесь вероятны пылевые суховеи и сажевые бури:

«Это угроза для всей области. В дальнейшем, если не убрать поврежденные деревья, они будут падать от ветра, а это угроза жизни. Они будут падать от времени, здесь будут распространяться вредители, деструкторы, первичные, вторичные вредители, которые будут давать потомство. И это потомство может прийти на зеленый лес. Это огромная проблема областного масштаба, регионального, всеукраинского, можно сказать».

В пожарах на Луганщине, которые начались 30 сентября, погибли одиннадцать человек. В тушении принимали участие лесники, пожарные, полицейские, военные и местные жители. Полиция открыла семь уголовных производств.