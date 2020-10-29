В Украине коронавирус лечат антибиотиками: какие препараты используют и что не так

В Украине врачи прописывают пациентам с подтвержденным COVID-19 или даже просто с подозрением на коронавирус антибиотики, что неправильно и вредит здоровью.

Об этом рассказал в комментарии “источнику” врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

По словам медика, ему известно, что пациентам с симптомами коронавируса без медосмотра, сдачи анализов и ПЦР-теста, семейный врач онлайн назначил “Амоксиклав” (амоксициллин). Это антибиотик, применяемый для лечения бактериальной инфекции нижних дыхательных путей, ЛОР-органов.

Еще двум больным с подтвержденным диагнозом, назначили аналогичные препараты, только с другим действующим веществом – “Цефтриаксон” и “Сумамед”. Анализов для подтверждения бактериальной инфекции они не сдавали. Причем, по словам врача, таких случаев в Украине достаточно много.

Евтушенко отметил, что правильнее было бы получить клинические и лабораторные доказательства присутствия бактериальной инфекции, от которой антибиотик поможет. В противном случае назначать такие препараты при COVID-19 нет оснований.

“Нужно сдать анализы, сделать рентген, чтобы четко оценить картину легких. Многие пациенты перехаживают коронавирусную пневмонию, даже не подозревая о ней. В таком случае ее даже трогать не нужно“, – говорит инфекционист.

Кроме того, прием антибиотиков, если нет подтвержденной бактериальной инфекции, может негативно сказаться на здоровье больного, объясняет он. Более того, беспричинное назначение таких препаратов может вызвать устойчивость микробов к антибиотикам и осложнить лечение бактериальных инфекций в дальнейшем.

“Даже если брать самые, условно, щадящие препараты, среди побочных эффектов может быть диарея, кандидоз, рвота, негативное влияние на сердечно-сосудистые и дыхательные системы. Также, при употреблении антибиотиков вырастают микробы, которые к ним уже будут не чувствительны, и это становится для врачей проблемой. Когда действительно возникает серьезное бактериальное осложнение, а микробы оказываются не чувствительными к этим препаратам, нам приходится искать иные лекарства, которые будут дороже, или их не будет в наличии”, – отметил Евтушенко.

Детальнее о лечении коронавируса в Украине читайте в материале “источника”: Антибиотик при коронавирусе: панацея или ошибка врача.