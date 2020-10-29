COVID-19 на Луганщине: 66 новых случаев за минувшие сутки и 1 летальный исход

Лабораторно подтверждено 66 новых случаев COVID-19 за сутки в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – тридцать шесть человек, Лисичанск – девять, Рубежное – семь, Беловодский район – два, Кременской – два, Меловской – два, Новоайдарский – три, Попаснянский – один, Сватовский – один, Станично-Луганский – один, Старобельский – два .



За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3482 человек.

Из них выздоровели – 1198 (35 за последние сутки); лечатся – 2215 (257 – стационарно, 1958 – амбулаторно).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 80-летняя женщина с Сватовского района.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 57,9%.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 октября (09:00) в Украине 370 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6868 летальных, 151632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 7342 новых случая. Всего проведено 3176397 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2990 пациентов.