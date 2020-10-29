В Северодонецке собаковод-любитель построил площадку для дрессировки и выгула собак. ВИДЕО

В Северодонецке местный собаковод-любитель построил на пустыре площадку для дрессировки и выгула собак. Мужчина признался, что создавал ее своими руками и потраченных средств не считал.

Об этом говорится в сюжете телеканала “Донбасс”.

“Нет у нас в городе таких мест для собак”, -сетует Геннадий.

Посещение площадки для владельцев собак бесплатное. Здесь есть все необходимые снаряды для дрессировки животных. Собаководы сами установили правила: придерживать пса при приближении случайного прохожего, убирать за своим любимцем и починить, если что-то сломал.

Местная жительница Ольга говорит, что площадка находится вдалеке от жилых домов, и даже если кто-то будет проходить мимо, он обойдет, когда увидит, что здесь находятся большие собаки.

Единственное, о чем беспокоятся владельцы собак, площадка построена на городской земле и считается самостроем. Но в ответ предлагают посмотреть на радость животных от занятий на свежем воздухе.

Кинологи говорят, что для таких пород, как овчарка, такие площадки жизненно необходимы. До сегодняшнего дня в области существовало одно подобное место, но это закрытая территория ГСЧС, где тренируют служебных собак ради спасения людей. Специалисты говорят, что домашние животные становятся менее агрессивными и лучше слушаются хозяев во время прогулок на улице.

Что касается самостроя, то он без ограды, поэтому люди переживают, что их кусочек собачьего рая повредят те, кто не любит животных и с удовольствием отдали бы его под опеку муниципалитета.