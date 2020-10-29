Луганщина выполнила 100% запланированных полевых работ

По состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители собрали 66, 8 млн тонн основных культур с площади 21,03 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 50,5 млн тонн с площади 12,9 млн га (84% к прогнозу).

Об этом сообщает Урядовий портал

В разрезе культур собрано:

проса – 240 тыс. тонн с площади 147,7 тыс. га (98%);

гречки – 99 тыс. тонн с площади 76,5 тыс. га (97%);

подсолнечника – 11,6 млн тонн с площади 5,9 млн га (92%);

сои – 2,2 млн тонн с площади 1,08 млн (80%);

кукурузы – 14,5 млн тонн с площади 3,07 млн га (56%).

Сахарной свеклы накопано 3,7 млн тонн на площади 88,5 тыс. Га (41%).

Относительно проведения осенней посевной кампании, по состоянию на 26 октября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 7,3 млн га (89% к прогнозу). В частности, за неделю посеяно более 1,1 млн га площади.

В разрезе культур засеяно:

пшеницы – 5,5 млн га (91% к прогнозу)

ячменя – 802,2 тыс. га (85% к прогнозу)

ржи – 112,8 тыс. га (85% к прогнозу)

рапса – 855,6 тыс. га (85% к прогнозу).

Среди лидеров по темпам сева за неделю – Херсонская (294,4 тыс. га), Луганская (184,6 тыс. га), Днепропетровская (108,07 тыс. Га). Кроме того, такие области как Волынская, Луганская, Полтавская и Черкасская уже выполнили 100% запланированных полевых работ.