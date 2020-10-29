В НАПК заявили о блокировании назначения победителей местных выборов в Украине

Конституционный Суд Украины (КСУ) лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) доступа к государственным реестрам.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Реестры необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. В связи с этим руководители не смогут быть официально назначены.

КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов в Украине, которые прошли 25 октября. Это касается назначения на должности председателей областных, районных советов и их заместителей.

Теперь победители местных выборов смогут приступить к исполнению своих обязанностей только после прохождения спецпроверок.

“Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата”, – отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Как сообщал “источник”, явка на выборах 2020 была самой низкой за все время независимости Украины.