В ОРЛО в аварии погиб “чиновник” “ЛНР”

На временно неподконтрольной территории Луганщины, на трассе Луганск-Изварино снова произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, другой оказался в больнице.
Об этом сообщается в сюжете сепаратистского телеканала “Луганск 24” от 29 октября.
О состоянии пострадавшего ничего неизвестно. Также пока не сообщаются причины аварии.
Как выяснилось, в ДТП погиб один из “чиновников “ЛНР” – так называемый «первый заместитель главы администрации» Краснодона (Сорокино) и Краснодонского района Виктор Якимов.
Напомним, несколько дней назад на этой же трассе в аварии погиб главарь НВФ “Призрак”, россиянин Алексей Марков.