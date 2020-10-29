В ОРЛО в аварии погиб “чиновник” “ЛНР”

На временно неподконтрольной территории Луганщины, на трассе Луганск-Изварино снова произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, другой оказался в больнице.

Об этом сообщается в сюжете сепаратистского телеканала “Луганск 24” от 29 октября.

О состоянии пострадавшего ничего неизвестно. Также пока не сообщаются причины аварии.

Скриншот из видео

Как выяснилось, в ДТП погиб один из “чиновников “ЛНР” – так называемый «первый заместитель главы администрации» Краснодона (Сорокино) и Краснодонского района Виктор Якимов.

Напомним, несколько дней назад на этой же трассе в аварии погиб главарь НВФ “Призрак”, россиянин Алексей Марков.