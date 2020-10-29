Украина может потерять безвиз из-за скандального решения КС: эксклюзивный документ Европейская Комиссия может начать механизм приостановления действия безвизового режима для Украины после вынесенных Конституционным судом Украины решений об отмене антикоррупционных полномочий НАПК, неконституционности отдельных положений Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” и других Об этом говорится в ответе представителя Украины при ЕС Николая Точицкого на запрос вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Кабинета Министров Украины Ольги Стефанишиной, который оказался в распоряжении “источника”.