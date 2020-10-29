Доплаты и частичное освобождение коммуналки: кого коснется новшество Кабмина

Кабинет министров принял решение ввести дополнительные выплаты к пенсиям тем, у кого в АТО/ООС погиб член семьи. Кроме того, отдельные категории частично освободили от коммуналки.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Новая социальная помощь и освобождение от коммуналки

В Украине Кабмин принял решение частично освободить от коммуналки тех, кто имеет особые трудовые заслуги перед Родиной (речь идет о Героях Украины, Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы). Они освобождаются от коммуналки в домах без отопления в пределах социальных нормативов.

Кроме того, Кабмин установил с первого августа ежемесячную адресную помощь к пенсионной выплате нетрудоспособным членам семьи добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС, в случае потери кормильца или до назначенной детям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

“Размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи – не менее 6100 гривен каждому”, – поясняют в Минсоце.

Правительство также подготовило законопроект, в котором предусмотрено:

государство должно гарантировать ветеранам труда и лицам пожилого возраста предоставление различных видов социальной помощи путем информирования населения об услугах и программе по поддержке пожилых людей,

создание условий для здорового и активного долголетия,

обеспечение реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой,

обеспечение реализации права на социальные услуги через привлечение поставщиков соцуслуг негосударственного сектора,

обеспечение укрепления и развития учреждений, предоставляющих соцуслуги,

обеспечение реализации государственных и региональных целевых программ социальной защиты ветеранов труда и лиц пожилого возраста.

Кто еще имеет право на доплаты

Выплата дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”.

1) лицам, принадлежащим к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 0 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 0 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 0 грн;

для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн;

2) лицам, относящимся к категориям 2-4:

лицам, принадлежащим к категории 2 – 170,82 грн;

лицам, принадлежащим к категории 3 – 113,88 грн;

лицам, принадлежащим к категории 4 – 56,94 грн;

3) детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью – 170,82 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, доплату можно получить и за стаж сверх нормативного. В декабре прибавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн.

На прибавку имеют право женщины, которые отработали больше 30 лет и мужчины, которые имеют от 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию: